Borse UE in rialzo. Piazza Affari si allinea

(Teleborsa) -, in un contesto europeo più che positivo. Negli USA, sostanzialmente stabile l'Ottima performance per ilche ha beneficiato della notizia per cui il colosso francese LVMH ha acquistato il 10% di Double R, il veicolo della famiglia Ruffini che detiene una partecipazione diretta in Moncler pari al 15,8%; Double R aumenterà la sua partecipazione in Moncler fino a un massimo del 18,5% attraverso un programma di acquisto di azioni Moncler in un periodo di circa 18 mesi, con il finanziamento di tali acquisti che sarà messo a disposizione da LVMH.Sul fronte macroeconomico, in Francia a settembreha segnato una decisa frenata, così come in Spagna. In Germania il tasso di disoccupazione di settembre è rimasto stabile al 6%. In Italia, il fatturato dell'industria è diminuito a luglio. In Eurozona, è diminuita leggermente la fiducia a settembre. Dall'altra parte dell'oceano, il rapporto del Dipartimento del Commercio statunitense sull'indice della spesa per consumi personali (PCE), l'indicatore dell'inflazione preferito dalla Fed, ha indicato prezzi in rallentamento anche nel mese di agosto.L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,17%. Giornata negativa per l', che continua la seduta a 2.646,7 dollari l'oncia, in calo dello 0,89%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) mostra un timido guadagno e segna un +0,25%.Sui livelli della vigilia lo, che si mantiene a +130 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,45%.tonicache evidenzia un bel vantaggio dell'1,22%, guadagno moderato per, che avanza dello 0,43%, e piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dello 0,64%. Seduta positiva per il listino milanese, che porta a casa un guadagno dello 0,92% sul; sulla stessa linea, in rialzo il, che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 36.905 punti.Alla chiusura della Borsa di Milano, ilnella seduta del 27/09/2024 risulta essere stato pari a 3,02 miliardi di euro, in deciso ribasso (-17,82%), rispetto alla seduta precedente che aveva visto la negoziazione di 3,67 miliardi di euro; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,61 miliardi di azioni della seduta precedente a 0,47 miliardi.di Piazza Affari, incandescente, che vanta un incisivo incremento del 10,91%.In primo piano, che mostra un forte aumento del 5,96%.Decolla, con un importante progresso del 3,99%.In evidenza, che mostra un forte incremento del 3,82%.Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -2,55%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,86%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,85%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,78%.di Milano,(+5,25%),(+5,06%),(+3,01%) e(+2,87%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -2,42%.Calo deciso per, che segna un -1,68%.Giornata fiacca per, che segna un calo dell'1,36%.Piccola perdita per, che scambia con un -1,26%.Tra ledi maggior peso:08:45: Prezzi consumo, mensile (atteso -0,7%; preced. 0,5%)08:45: Prezzi consumo, annuale (atteso 1,6%; preced. 1,8%)08:45: Prezzi produzione, mensile (preced. 0,3%)08:45: Prezzi produzione, annuale (preced. -5,7%)09:00: PIL, trimestrale (atteso 0,8%; preced. 0,8%).