Green Oleo, migliorano i margini nel 1° semestre. Ricavi +16%

Green Oleo

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel campo della chimica verde da fonti rinnovabili, ha chiuso ildel 2024 conpari a 38,7 milioni di euro, +16% rispetto a 33,4 milioni di euro nel 1H 2023. L'si attesta a 2,1 milioni di euro, +104% rispetto a 1 milioni di euro nel 1H 2023. Relativamente al miglioramento del Margine Operativo Lordo la società evidenzia che l'incidenza dei costi per le materie prime passa dal 74,4% del 1H 2023 al 67,7% del 1H 2024, beneficiando dell'efficientamento del processo di approvvigionamento avviato nel Q4 2023. Ilè pari a 0,1 milioni di euro, invariato rispetto a 0,1 milioni di euro nel 1H 2023."Le evidenze del primo semestre 2024 sono positive sotto tutti i punti di vista: gli esteri proseguono il trend di crescita a doppia cifra registrando ottime performance sia nella cosmetica che nella lubrificazione - hanno commentato, Presidente e AD e, AD - nuovamente positivo il contributo alla crescita derivante da tutte le categorie di prodotto degli acidi grassi; sull'incidenza dei costi per le materie prime emerge l'efficacia del processo di approvvigionamento avviato nel Q4 2023 basato su un'attività di forecast trimestrale; la struttura finanziaria resta solida ed equilibrata, con un Patrimonio Netto in crescita e un Indebitamento Finanziario Netto in calo grazie alla riduzione dei debiti finanziari e alla generazione di cassa della gestione caratteristica".L'è pari a 12,2 milioni di euro; il miglioramento rispetto a 14,3 milioni di euro al 31 dicembre 2023 è attribuibile sia alla riduzione dei debiti finanziari che alla generazione di cassa della gestione caratteristica, grazie alla riduzione del Capitale Circolante Netto che passa da 10,3 milioni di euro nel 1H 2023 a 8,8 milioni di euro nel 1H 2024.