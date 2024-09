Milano in rialzo, corre il Lusso. Occhi a inflazione

LVMH

(Teleborsa) -, al pari delle principali Borse Europee, con il, che beneficia della notizia per cui il colosso franceseha acquistato il 10% di Double R, il veicolo della famiglia Ruffini che detiene una partecipazione diretta inpari al 15,8%; Double R aumenterà la sua partecipazione in Moncler fino a un massimo del 18,5% attraverso un programma di acquisto di azioni Moncler in un periodo di circa 18 mesi, con il finanziamento di tali acquisti che sarà messo a disposizione da LVMH.Sul fronte macroeconomico, ina settembre l'inflazione ha segnato una decisa frenata, così come in. Inil tasso di disoccupazione di settembre è rimasto stabile al 6%. In, il fatturato dell'industria è diminuito a luglio. In è diminuita leggermente la fiducia a settembre. Oggi l'attenzione è rivolta al rapporto del Dipartimento del Commercio statunitense sull'indice della, l'indicatore dell'inflazione preferito dalla Fed.L'è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,117. Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 2.667,9 dollari l'oncia. Il(Light Sweet Crude Oil) mostra un guadagno frazionale dello 0,34%.In lieve rialzo lo, che si posiziona a +131 punti base, con un timido incremento di 2 punti base, con ilpari al 3,47%.buona performance per, che cresce dello 0,85%, giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +0,54%, e seduta senza slancio per, che riflette un moderato aumento dello 0,29%.Seduta in lieve rialzo per Piazza Affari, con il, che avanza a 34.591 punti; sulla stessa linea, ilavanza in maniera frazionale, arrivando a 36.768 punti.Poco sopra la parità il(+0,37%); come pure, guadagni frazionali per il(+0,37%).Tra lea grande capitalizzazione, in evidenza, che mostra un forte incremento dell'8,76%. Svettache segna un importante progresso del 4,21%. Sostenuta, con un discreto guadagno del 3,24%. Buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio del 2,58%.Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,19%. Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,92%. Piccola perdita per, che scambia con un -0,92%. Tentenna, che cede lo 0,82%.Al Top tra le azioni italiane a(+3,35%),(+3,09%),(+3,00%) e(+2,20%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,85%. Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,60%. Sostanzialmente debole, che registra una flessione dell'1,34%. Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,61%.