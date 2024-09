Borse europee giù con settore auto dopo annuncio Stellantis

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, dove hanno pesato e difficoltà del settore auto dopo i profit warning di Stellantis e Aston Martin, che seguono quello di Volkswagen di venerdì.Sul fronte macroeconomico, nel Regno Unito la lettura finale deldel 2° trimestre è stata marginalmente peggiorativa, con una crescita congiunturale corretta a +0,5% da +0,6%. Segnali positivi dal dato italiano sull'inflazione: a settembre la crescita dei prezzi si è fermata allo 0,7%, il livello più basso del 2024, inferiore anche delle aspettative del consensus.Sul mercato valutario, l'continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,28%. Vendite diffuse sull', che continua la giornata a 2.634,2 dollari l'oncia. Giornata di forti guadagni per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), in rialzo dell'1,11%.Aumenta di poco lo, che si porta a +132 punti base, con un lieve rialzo di 2 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 3,46%.sotto pressione, che accusa un calo dello 0,76%, scivola, con un netto svantaggio dell'1,01%, e in apnea, che arretra del 2,00%. A Milano, forte calo del(-1,73%), che ha toccato 34.125 punti; sulla stessa linea, e' stato venduto parecchio il, che ha archiviato la seduta a 36.293 punti.Alla chiusura di Milano risulta che ilnella seduta del 30/09/2024 è stato pari a 3,47 miliardi di euro, con un incremento del 15,16%, rispetto ai precedenti 3,02 miliardi di euro; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,47 miliardi di azioni della seduta precedente a 0,57 miliardi.di Milano, troviamo(+1,79%),(+1,59%),(+0,77%) e(+0,76%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -14,72% dopo aver tagliato le stime per il 2024.Tonfo di, che mostra una caduta del 4,04%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 3,41%.Spicca la prestazione negativa di, che scende del 3,00%.di Milano,(+3,68%),(+1,68%),(+1,57%) e(+1,52%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -4,66%.Lettera su, che registra un importante calo del 4,05%.scende del 2,97%.Calo deciso per, che segna un -2,91%.Tra ledi maggior peso:01:50: Produzione industriale, mensile (atteso -0,5%; preced. 3,1%)01:50: Vendite dettaglio, annuale (atteso 2,6%; preced. 2,7%)03:45: PMI manifatturiero Caixin (atteso 50,5 punti; preced. 50,4 punti)08:00: PIL, trimestrale (atteso 0,6%; preced. 0,7%)11:00: Prezzi consumo, annuale (atteso 0,8%; preced. 1,1%).