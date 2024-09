Borse europee in rosso. Maglia nera a Piazza Affari con tonfo Stellantis

Stellantis

(Teleborsa) -, che scambiano con il segno meno, zavorrate da Piazza Affari che fa decisamente peggio (per il crollo disulla scia di un profit warning ). Stamattina sono continuati i decisi rialzi sul listino cinese, con i nuovi sostegni di Pechino al mercato immobiliare, mentre il Nikkei ha registrato una decisa flessione in scia al rafforzamento dello yen dopo le elezioni all'interno del partito di Governo, che sembrano alimentare le aspettative di nuovi rialzi dei tassi da parte della BoJ.Sul, inad agosto la produzione industriale ha mostrato un calo di -3,3% m/m, contro -0,5% atteso e +3,1% precedente, mentre le vendite al dettaglio hanno segnato un incremento di +2,8% a/a, in accelerazione da +2,7% di luglio e sopra le attese. Nella lettura finale del PIL del 2° trimestre è stata marginalmente peggiorativa, con una crescita congiunturale corretta a +0,5% da +0,6%.Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1,119. Sessione debole per l', che scambia con un calo dello 0,05%. Forte rialzo per il(Light Sweet Crude Oil), che mette a segno un guadagno dello 0,84%.In salita lo, che arriva a quota +133 punti base, con un incremento di 3 punti base, con ilpari al 3,49%.fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,45%, discesa modesta per, che cede un piccolo -0,39%, e scivola, con un netto svantaggio dell'1,19%.Segno meno per il, in una sessione caratterizzata da ampie vendite, con ilche accusa una discesa dell'1,38%; sulla stessa linea, ilperde l'1,36%, continuando la seduta a 36.402 punti. In rosso il(-0,95%); con analoga direzione, in discesa il(-0,79%).In questaper la Borsa di Milano, nessuna Blue Chip mette a segno una decisa performance positiva (sopra la aprità).Le peggiori performance si registrano su, che ottiene -13,47%. Scende, con un ribasso del 5,30%. In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 3,27%. Spicca la prestazione negativa di, che scende del 2,24%.Tra i(+1,71%),(+1,08%) e(+0,70%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -4,01%.scende del 3,52%. Calo deciso per, che segna un -2,59%. Sotto pressione, con un forte ribasso del 2,34%.