ELES, l'utile semestrale sale a 256 mila euro. Ricavi +5%

ELES

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e fornitore di soluzioni per il test dei dispositivi a semiconduttore, ha registrato nel2024 una crescita deitotali del 5% rispetto al periodo precedente, con un valore di 15.279 mila euro, di cui 4.590 mila euro di CBL Electronics.L'è pari a 2,2 milioni di euro, con un incremento dell'8% rispetto al periodo precedente (2,05 milioni di euro al 30 giugno 2023). Il contributo di CBL Electronics è pari a circa 0,6 milioni di euro. L'EBITDA margin è pari al 14,5% dei ricavi, in lieve aumento rispetto al periodo precedente (14,1%) per effetto dell'incremento dei volumi di vendita, e del miglioramento del primo margine di contribuzione mitigato dall'incremento dei costi fissi dovuto prevalentemente all'aumento del costo del personale che ha avuto un impatto pieno nel primo semestre 2024.La riduzione degli oneri finanziari rispetto al 30 giugno 2023 porta ildel periodo a 256 mila euro (227 mila al 30 giugno 2023)."Questi risultati ci rendono particolarmente orgogliosi soprattutto alla luce delle crescenti sfide che stanno caratterizzando il mercato dei semiconduttori in questo 2024 - ha commentato il- Infatti, all'eccesso di scorte del 2023 si è aggiunto un brusco ed inaspettato rallentamento nel segmento automotive che è culminato con le revisioni dei piani di completa transizione al motore elettrico da parte dei principali gruppi automobilistici. Tale contesto di rallentamento è controbilanciato dal significativo percorso di investimenti che sta interessando il settore dei semiconduttori italiano.L'ha un saldo di 1,9 milioni di euro (contro un valore di 3,7 milioni di euro al 31 dicembre 2023), con una liquidità pari a 13,6 milioni di euro. La riduzione dell'indebitamento beneficia del flusso di cassa operativo generato nel corso del semestre e pari a 3,8 milioni di euro.