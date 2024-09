Expert.ai, downgrade a Hold da TP ICAP Midcap

Expert.ai

(Teleborsa) - TP ICAP Midcap ha confermato aper azione ilsu, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel mercato dell'intelligenza artificiale applicata alla comprensione del linguaggio, abbassando lasul titolo a "" da "Buy" visto il potenziale upside del 9%.Gli analisti hanno ridotto le stime per ammortamenti e costi finanziari e incluso 1,9 milioni di euro di costi eccezionali per l'anno, il chea -1,7 milioni di euro (vs -1,2 milioni di euro precedentemente) ma migliora il risultato netto a partire dal 2025.Riguardo al, l'azienda ha riportato una cifra migliore del previsto, ridotto significativamente a 18 milioni di euro (vs 21,8 milioni di euro a fine 2023), grazie a una gestione ottimale dei crediti commerciali, che sono diminuiti di oltre 7 milioni di euro. Inoltre, l'azienda ha completato un aumento di capitale di 29,7 milioni di euro a luglio, il che porta a stimare che Expert.ai potrebbe chiudere il 2024 con una liquidità netta di 5,4 milioni di euro (vs 5,1 milioni di euro stimati precedentemente).