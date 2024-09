Wall Street debole. Focus su occupati USA

Dow Jones

(Teleborsa) - Chiude in calo il listino USA, con ilche si attesta sui valori della vigilia a 42.161 punti, mentre, al contrario, cede alle vendite l', che retrocede a 5.734 punti. Leggermente negativo il(-0,17%); sulla stessa tendenza, in lieve ribasso l'(-0,02%).Giù i titoli del comparto automobilistico, Ford e GM, dopo il profit warning di Stellantis, Volkswagen e Aston Martin.Sul fronte macroeconomico, lha comunicato che l'indice PMI relativo all'attività delle aziende manifatturiere si è attestato, a settembre, a 46,6 punti dopo i 46,1 punti di agosto e del consensus. Laha comunicato che l'indice dell'attività manifatturiera nel Texas relativo al mese di settembre si è attestato a -9,0 punti, in miglioramento rispetto ai -9,7 punti di agosto. Gli economisti avevano previsto -4,5 punti. Questa settimana è atteso il rapporto sull’occupazione di settembre.Scivolano sul listino americano S&P 500 tutti i settori. Tra i più negativi della lista del paniere S&P 500, troviamo i comparti(-0,82%) e(-0,49%).Tra i(+1,56%),(+1,25%),(+0,78%) e(+0,59%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,46%.Sotto pressione, che accusa un calo del 2,10%.Scivola, con un netto svantaggio del 2,07%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dell'1,45%.Tra idel Nasdaq 100,(+2,00%),(+1,64%),(+1,56%) e(+1,46%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -4,07%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 3,15%.Spicca la prestazione negativa di, che scende del 2,88%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento del 2,47%.Tra ledi maggior peso nei mercati nordamericani:15:45: PMI Chicago (atteso 46,1 punti; preced. 46,1 punti)15:45: PMI manifatturiero (atteso 47 punti; preced. 47,9 punti)16:00: ISM manifatturiero (atteso 47,6 punti; preced. 47,2 punti)14:15: Occupati ADP (atteso 124K unità; preced. 99K unità)13:30: Challenger licenziamenti (preced. 75,89K unità).