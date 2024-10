Wall Street in rosso guarda alla Federal Reserve

Dow Jones

(Teleborsa) - Il listino USA continua la seduta sotto la parità, con ilche lima lo 0,66%, arrestando la serie di tre rialzi consecutivi, avviata giovedì scorso; sulla stessa linea, si muove in retromarcia l', che scivola a 5.692 punti. Pesante il(-1,93%); sulla stessa tendenza, in discesa l'(-1,47%).Sul fronte macroeconomico, a fine settimana è atteso il rapporto sull’occupazione di settembre. Sulla necessità o meno di tagliare ancora i tassi è tornato il presidente della FED, Jerome Powell. "Questo non è un comitato che si sente di avere fretta di tagliare rapidamente i tassi - ha affermato - Alla fine saremo guidati dai dati in arrivo. E se l'economia rallenta più di quanto ci aspettiamo, allora possiamo tagliare più velocemente. Se rallenta meno di quanto ci aspettiamo, possiamo tagliare più lentamente".(+2,27%) e(+0,43%) in buona luce sul listino S&P 500. Tra i più negativi della lista del paniere S&P 500, troviamo i comparti(-3,05%),(-1,20%) e(-0,63%).Tra i(+1,91%),(+1,64%),(+0,97%) e(+0,80%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -4,09%.Soffre, che evidenzia una perdita del 3,42%.Preda dei venditori, con un decremento del 2,55%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 2,12%.Tra i(+4,85%),(+4,80%),(+2,52%) e(+1,63%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -4,10%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 4,09%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 3,92%.Vendite su, che registra un ribasso del 3,73%.Tra lepiù importanti dei mercati statunitensi:15:45: PMI manifatturiero (atteso 47 punti; preced. 47,9 punti)16:00: ISM manifatturiero (atteso 47,6 punti; preced. 47,2 punti)14:15: Occupati ADP (atteso 124K unità; preced. 99K unità)13:30: Challenger licenziamenti (preced. 75,89K unità)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 221K unità; preced. 218K unità).