Borse UE prudenti, pesano timori su Medio Oriente

(Teleborsa) -, che si allinea alla prudenza delle altre borse di Eurolandia, con gli investitori che guardano con preoccupazione all’evolversi delle tensioni in Medio Oriente Sul fronte societario, focus sudopo che quest'ultima ha annunciato di aver venduto l'intera partecipazione della società dei pneumatici, mentre Marco Tronchetti Provera (MTP)/Camfin sono arrivate a detenere il 25,28% di Pirelli con l'autorizzazione a salire fino al 29,9% del capitale. Osservata speciale è ancoradopo i risultati deludenti delle immatricolazioni, in Italia.L'è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,107. Sessione debole per l', che scambia con un calo dello 0,37%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) mostra un guadagno frazionale dell'1,73%.Lopeggiora, toccando i +133 punti base, con un aumento di 3 punti base rispetto al valore precedente, con il rendimento del BTP decennale pari al 3,39%.è stabile, riportando un moderato -0,02%, performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dello 0,35%, e resistente, che segna un piccolo aumento dello 0,28%. Poco mosso il listino milanese, con ilche si attesta sui valori della vigilia a 33.765 punti; sulla stessa linea, il, che rimane a 35.919 punti.di Milano, troviamo(+2,83%),(+1,70%),(+1,52%) e(+1,29%), quest'ultima il giorno dopo che Moody's ha confermato rating e outlook Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -4,65%.Sensibili perdite per, in calo del 4,39%.Vendite su, che registra un ribasso del 3,53%.Seduta negativa per, che mostra una perdita del 3,40%.del FTSE MidCap,(+1,64%),(+1,57%),(+1,51%) e(+1,50%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -3,72%.Sotto pressione, che accusa un calo del 3,62%.Scivola, con un netto svantaggio del 2,87%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 2,77%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati:10:00: Tasso disoccupazione (atteso 6,5%; preced. 6,5%)11:00: Tasso disoccupazione (atteso 6,4%; preced. 6,4%)14:15: Occupati ADP (atteso 124K unità; preced. 99K unità)16:30: Scorte petrolio, settimanale (atteso -2,1 Mln barili; preced. -4,47 Mln barili)10:00: PMI servizi (atteso 50,5 punti; preced. 52,9 punti).