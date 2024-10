Giorgetti gela Piazza Affari: possibile prelievo sulle imprese

FTSE MIB

(Teleborsa) -. Parlando a un evento di Bloomberg, ha detto che per la prossima manovra, "ci sarà una, non semplicemente per le banche", suggerendo quindi il progetto di un prelievo inaspettato su una larga platea di imprese.In ogni caso, "non si tratta di tassare gli extra-profitti, ma di tassare i giusti profitti", ha detto, spiegando che "nel percorso esigente di rientro del deficit è evidente che ci apprestiamo ad approvare una manovra che richiederà sacrifici da tutti" e che "sarà".Per quanto riguarda la crescita economica, Giorgetti ha detto che. "Se non sarà 1%, sarà molto, molto prossimo a quel risultato - ha proseguito - Tutta la vecchia Europa non cresce secondo le aspettative, ma in questo quadro noi facciamo meglio di altri""Oggi l'andamento conferma queste aspettative - ha sottolineato - è chiaro che, con la crisi in Medio Oriente che inevitabilmente condizionerà l'economia mondiale e italiana e c'è l'andamento non particolarmente felice di una economia come quella tedesca che impatta sulle forniture italiane. La manifattura e l'industria non va bene, ma oggi è più che compensata dall'andamento dei servizi".Dopo le parole di Giorgetti,, in una giornata caratterizzata da un clima generalmente negativo. Poco dopo le 15, ilaccusa una discesa dell'1,33% a quota 33.225 punti, rispetto ai 33.500 punti delle 14., perde terreno il, che retrocede a 35.363 punti, ritracciando dell'1,28%. In discesa il(-0,86%); sulla stessa linea, negativo il(-0,8%).deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia, sostanzialmente invariato, che riporta un moderato -0,04%, e preda dei venditori, con un decremento dell'1,00%.