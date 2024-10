Borgosesia, vendite immobiliari per 20,7 milioni nei primi 9 mesi

Borgosesia

(Teleborsa) -, società che opera nel campo degli investimenti in asset alternativi, ha perfezionato, nel corso dei primi nove mesi del 2024, vendite immobiliari per complessivi 20,7 milioni di euro (-19% circa rispetto ai 25,5 milioni dello stesso periodo del 2023, "fortemente condizionato, in positivo, dalle dismissioni realizzate nell’ambito dell’operazione che ha condotto all’acquisto dell’Hybrid Tower Mestre), risentendo della maggior incidenza portata, sul portafoglio complessivo, dagli asset destinati alla locazione".Nel2024 le vendite immobiliari sono state pari a 1,82 milioni di euro (-4,5% rispetto a 1,91 milioni dello stesso periodo del 2023).