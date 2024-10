Frecciarossa, dai suoi Partners il riconoscimento di eccellenza italiana

(Teleborsa) -, unadel trasporto ferroviario e del modo di viaggiare, unfra le città ed un mezzo che unisce l'Italia, una, una garanzia di relax, confort e benessere. Sono solo alcuni dei commenti dei, riuniti ieri a Milano presso il Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo Da Vinci, per l'evento che ha voluto fare il punto sui traguardi raggiunti e sulle novità del 2025, non ultimo il nuovo Frecciarossa 1000 commissionato alla Hitachi con un investimento di 1,3 miliardi di euro.Largo spazio è stato dato ai Partners che riconoscono al treno simbolo dell'Alta Velocità l'essere una, la rappresentazione della grande Italia,a livello globale. Grande apprezzamento anche per il team del Frecciarossa cui si riconosce una estrema professionalità e collaborazione, capacità di ascolto attivo ed una solida conoscenza dei mercati e delle dinamiche tecniche del mercato.Nel corso dell'evento "Frecciarossa & Partners" è intervenuto, Responsabile Sales AV Trenitalia, dando qualche numero che testimonia il successo riscosso dal Frecciarossa in Italia e all'estero:in Italia eche servono il mercato nazionale ed internazionale."Il nostro ruolo con un prodotto del genere è semplice - ha commentato il manager - perché parliamo di un prodotto fantastico, unico a livello internazionale. Il nostro ruolo è quello di orientare i nostri clienti sia nel mercato nazionale che nel mercato internazionale, dove spesso non c'è la cultura e l'utilizzo dell'Alta Velocità".Lo Piano ha anche voluto ricordare chesul mercato internazionale. "Un grandissimo risultato che ci fa capire che noi abbiamo una forza anche nello sviluppo del turismo italiano", ha sottolineato.Fra gli interventi dalla platea quello di, Amministratore delegato di, un distributore che serve il mercato internazionale. Parlando del, Fuller ha spiegato "volevano avere iled hanno ritenuto che "il Frecciarossa fosse quel mezzo".