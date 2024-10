Mercati europei positivi. Focus su Job Report USA

FTSE MIB

(Teleborsa) -. Sulla stessa scia rialzista il. Gli investitori sono in attesa delche darà indicazioni sulla tenuta dell'economia americana e sulle prossime mosse di politica monetaria della Federal Reserve. Sullo sfondo resta la situazione inche invita alla cautela.Sul mercato valutario, l'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,103. L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,14%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la sessione in rialzo e avanza a 74,75 dollari per barile.Migliora lo(differenziale tra il rendimento del BTP e quello del Bund tedesco), scendendo a +131 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,50%.andamento cauto per, che mostra una performance pari a +0,2%, piccola perdita per, che scambia con un -0,41%, e si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dello 0,53%. Lieve aumento per la Borsa di Milano, che mostra sulun rialzo dello 0,66%, bloccando così la scia ribassista sostenuta da quattro cali consecutivi, che ha preso il via lunedì scorso; sulla stessa linea, ilguadagna lo 0,71% rispetto alla seduta precedente, scambiando a 35.537 punti.di Milano, troviamo(+3,54%) che festeggia l'accordo con Sanofi e incassa il "buy" da Equita.Bene inoltre(+3,06%),(+1,85%) e(+1,75%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,90%.Tentenna, che cede lo 0,73%.del FTSE MidCap,(+5,49%),(+3,13%),(+2,54%) e(+2,18%).