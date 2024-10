Mercato americano positivo dopo i forti dati sull'occupazione

ING

(Teleborsa) -, dopo che unha mostrato un aumento delle buste paga superiore alle previsioni e una diminuzione inattesa del tasso di disoccupazione, attutendo le preoccupazioni di un rapido raffreddamento dell'economia. Secondo i dati del Bureau of Labor Statistics , pubblicati prima della campanella, lesono aumentate di 254.000 a settembre, dopo un aumento rivisto al rialzo di 159.00 nel mese precedente; ilè sceso al 4,1% dal 4,2%."I dati sull'occupazione negli Stati Uniti si sono rivelati: creazione di posti di lavoro, disoccupazione, salari e ore lavorate - ha commentato, Chief International Economist, US, di- Ciononostante, permane la cautela a causa della mancanza di dati di supporto. Sebbene il contesto inflazionistico consenta alla Fed di iniziare a riportare la politica monetaria verso la neutralità, riteniamo che ciò avverrà con incrementi di 25 punti base e non dei 50 pb visti a settembre".Resta alta l'attenzione sulle, che hanno portato a unnegli scorsi giorni sul rischio di gravi interruzioni dell'offerta globale di greggio. Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha affermato ieri che gli Stati Uniti stavano discutendo di attacchi alle strutture petrolifere dell'Iran, quando gli è stato chiesto se avrebbe sostenuto gli attacchi di Israele in rappresaglia per l'attacco missilistico di Teheran contro Israele.Nel frattempo, idella costa orientale e della costa del Golfo degli Stati Uniti hanno iniziato a riaprire ieri sera dopo che i lavoratori portuali e gli operatori portuali hanno raggiunto un, dopo che il Wall Street Journal ha riportato la notizia che il vettore low-cost era in trattativa con i suoi obbligazionisti per una potenziale dichiarazione di fallimento, e scende, che ha tagliato le sue previsioni di produzione per l'intero anno e ha consegnato meno veicoli del previsto nel terzo trimestre, poiché alle prese con una carenza di componenti.Guardando aidi Wall Street, ilsta mettendo a segno un +0,43%; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per l', che arriva a 5.730 punti. Buona la prestazione del(+0,81%); con analoga direzione, guadagni frazionali per l'(+0,63%).In buona evidenza nell'S&P 500 i(+1,23%),(+1,17%) e(+1,12%). Il settore, con il suo -0,54%, si attesta come peggiore del mercato.Tra i(+2,75%),(+2,19%),(+2,13%) e(+1,91%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,23%. Discesa modesta per, che cede un piccolo -1,05%. Pensosa, con un calo frazionale dello 0,64%. Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,55%.Tra idel Nasdaq 100,(+4,76%),(+3,73%),(+3,65%) e(+3,64%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,07%. Scivola, con un netto svantaggio dell'1,68%. In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,51%. Giornata fiacca per, che segna un calo dell'1,46%.