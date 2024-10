Milano frizzante in un'Europa positiva. Corre Recordati dopo l'acquisizione

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, dopo che ieri era stata la peggiore in seguito alle parole del ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti sull'intenzione del governo di introdurre, nella legge di bilancio in preparazione, alcune tasse indirizzate alle aziende che hanno beneficiato di contesti di mercato particolarmente favorevoli.Nel pomeriggio le Borse europee hanno beneficiano dell'andamento tonico di Wall Street, dopo che i dati pubblicati del Dipartimento del Lavoro hanno mostrato che lae il tasso di disoccupazione è sceso al 4,1%.Sempre sul fronte macroeconomico, sono peggiorate le, dopo che stamattina l'Istat ha rivisto al ribasso i dati tendenziali relativi ai primi due trimestri. La variazione acquisita per il 2024 è ora pari allo 0,4%, in ribasso rispetto a quella diffusa il 2 settembre 2024, quando era stata stimata allo 0,6%.Seduta in frazionale ribasso per l', che lascia, per ora, sul parterre lo 0,67%. Prevale la cautela sull', che continua la seduta con un leggero calo dello 0,24%. Segno più per il(Light Sweet Crude Oil), in aumento dell'1,31%.Lotra il rendimento del BTP e quello del Bund tedesco si riduce, attestandosi a +129 punti base, con ilche si posiziona al 3,51%.seduta senza slancio per, che riflette un moderato aumento dello 0,55%, senza spunti, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi, e in luce, con un ampio progresso dello 0,85%.Segno più in chiusura per il, con ilin aumento dell'1,28%, bloccando così la scia ribassista sostenuta da quattro cali consecutivi, che ha preso il via lunedì scorso; sulla stessa linea, in rialzo il, che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 35.739 punti. In denaro il(+1,44%); come pure, buona la prestazione del(+0,78%).A Piazza Affari ilnell'ultima seduta è stato pari a 2,66 miliardi di euro, in calo del 5,60%, rispetto ai 2,81 miliardi della vigilia; per quanto concerne i volumi, questi si sono attestati a 0,63 miliardi di azioni, rispetto ai 0,77 miliardi precedenti.Tra lea grande capitalizzazione, su di giri(+4,75%, dopo aver annunciato un accordo con Sanofi per l'acquisizione dei diritti globali di Enjaymo, farmaco bio per malattie rare). Acquisti a piene mani su, che vanta un incremento del 4,29%. Effervescente, con un progresso del 4,28%. Andamento positivo per, che avanza di un discreto +3,05%.Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -0,89%.del FTSE MidCap,(+4,95%),(+4,80%),(+3,29%) e(+2,99%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -2,34%. Calo deciso per, che segna un -1,66%. Sostanzialmente debole, che registra una flessione dell'1,01%.