Seduta all'insegna del toro in Piazza Affari, corrono BPER e Recordati

(Teleborsa) -(ieri Piazza Affari era scesa più delle altre dopo le dichiarazioni del ministro dell'Economia su nuove potenziali tasse per le imprese). I listini del Vecchio Continente, dopo che i dati pubblicati del Dipartimento del Lavoro hanno mostrato che la crescita dei posti di lavoro negli Stati Uniti ha accelerato a settembre e il tasso di disoccupazione è sceso al 4,1%.Sempre sul fronte macroeconomico, sono, dopo che stamattina l'Istat ha rivisto al ribasso i dati tendenziali relativi ai primi due trimestri. La variazione acquisita per il 2024 è ora pari allo 0,4%, in ribasso rispetto a quella diffusa il 2 settembre 2024, quando era stata stimata allo 0,6%.Lieve calo dell', che scende a quota 1,098. L'è sostanzialmente stabile su 2.651,8 dollari l'oncia. Il(Light Sweet Crude Oil) mostra un timido guadagno e segna un +0,49%.Scende lo, attestandosi a +128 punti base, con un calo di 6 punti base, mentre ilriporta un rendimento del 3,50%.composta, che cresce di un modesto +0,58%, resta vicino alla parità(+0,05%), e ben impostata, che mostra un incremento dell'1,04%., ilcontinua la giornata con un aumento dell'1,33%, a 33.613 punti, invertendo la tendenza rispetto alla serie di quattro ribassi consecutivi, cominciata lunedì scorso; sulla stessa linea, in rialzo il, che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 35.763 punti. Su di giri il(+1,53%); sulla stessa tendenza, positivo il(+0,89%).di Piazza Affari, su di giri(+4,93%). Acquisti a piene mani su, che vanta un incremento del 3,84% (dopo che l'azienda farmaceutica ha annunciato un accordo conper l'acquisizione dei diritti globali di Enjaymo). Tonicache evidenzia un bel vantaggio del 3,59%. In luce, con un ampio progresso del 3,57%.Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,20%. Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia. Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,86%. Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,82%.del FTSE MidCap,(+5,66%),(+3,76%),(+3,34%) e(+2,96%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,34%. Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,54%.