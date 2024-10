Wall Street chiude in calo. Giù Tesla

Dow Jones

(Teleborsa) - Il listino USA archivia la seduta poco sotto la parità, con ilche lima lo 0,44%, mentre, al contrario, rimane ai nastri di partenza l'), che si ferma a 5.700 punti, in prossimità dei livelli precedenti. Pressoché invariato il(-0,05%); sulla stessa linea, sui livelli della vigilia l'(-0,08%).Sul fronte macroeconomico,aumentate più delle attese. Sul fronte societario, focus sul titolo: la società sta valutando la vendita del suo marchio Dockers, che ha registrato risultati insufficienti., invece, ha comunicato un aumento delle consegne nel terzo trimestre, inferiore alle attese.In buona evidenza nell'S&P 500 i comparti(+1,58%) e(+0,60%). Tra i peggiori della lista dell'S&P 500, in maggior calo i comparti(-1,28%),(-1,15%) e(-0,90%).del Dow Jones a riportare un sensibile aumento è(+1,36%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -1,73%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,55%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,52%.Piccola perdita per, che scambia con un -1,2%.Tra i(+4,52%),(+3,87%),(+3,40%) e(+3,37%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -3,36%.Seduta negativa per, che mostra una perdita del 3,31%.Sotto pressione, che accusa un calo del 2,89%.Scivola, con un netto svantaggio del 2,47%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati USA:14:30: Tasso disoccupazione (atteso 4,2%; preced. 4,2%)14:30: Variazione occupati (atteso 148K unità; preced. 142K unità)14:30: Bilancia commerciale16:30: Scorte petrolio, settimanale14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale.