In leggera crescita Piazza Affari, borse europee intorno alla parità

(Teleborsa) -, mentre il resto di Eurolandia viaggia intorno alla parità.Sul fronte macroeconomico, dati sullein leggera crescita nell'Eurozona che hanno registrato un +0,2% mese su mese ad agosto dopo il dato nullo di luglio mentre sono crollati gliinad agosto (-5,9%) dopo la crescita del mese precedente.Resta l'attesa per vedere quali saranno le prossime mosse delladopo la dichiarazione del membro del Consiglio direttivo della Francois Villeroy de Galhau che ha affermato che la Banca Centrale Europea taglierà "molto probabilmente" iquesto mese.Nessuna variazione significativa per l'Euro / Dollaro USA, che scambia sui valori della vigilia a 1,097. L'Oro mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 2.652,1 dollari l'oncia. Deciso rialzo del petrolio (Light Sweet Crude Oil) (+1,66%), che raggiunge 75,61 dollari per barile.Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1,097. L'mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,23%. Sessione euforica per il greggio, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che mostra un balzo del 2,82%.ùSulla parità lo, che rimane a quota +129 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,55%.tentenna, che cede lo 0,26%, sostanzialmente tonico, che registra una plusvalenza dello 0,44%, e senza slancio, che negozia con un +0,19%.Il listino milanese mostra un timido guadagno, con ilche sta mettendo a segno un +0,24%, mentre, al contrario, giornata senza infamia e senza lode per il, che rimane a 35.805 punti.In lieve ribasso il(-0,35%); senza direzione il(+0,02%).Tra lea grande capitalizzazione, svettache segna un importante progresso del 4,00%.Buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio dell'1,72%.Ben impostata, che mostra un incremento dell'1,69%.Tonicache evidenzia un bel vantaggio dell'1,54%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,94%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dell'1,43%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dell'1,40%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dell'1,38%.di Milano,(+3,48%),(+1,61%),(+0,65%) e(+0,63%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -3,05%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 2,57%.Spicca la prestazione negativa di, che scende del 2,40%.scende dell'1,80%.