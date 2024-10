Vino, Butterfly Equity acquista Duckhorn per 1,95 miliardi di dollari

Duckhorn Portfolio

(Teleborsa) -, società di private equity con sede a Los Angeles specializzata nel settore alimentare e delle bevande, ha stipulato un, la principale società di vini di lusso del Nord America, in una transazione interamente in contanti che valuta la società a circaAi sensi dei termini dell'accordo, gli azionisti di Duckhorn riceveranno 11,10 dollari per azione in contanti, che rappresentano unrispetto al prezzo medio ponderato per il volume delle azioni ordinarie di Duckhorn nel periodo di negoziazione di 90 giorni che termina il 4 ottobre 2024. Dopo il completamento della transazione,Duckhorn è stataed è un produttore leader di vini di lusso negli Stati Uniti con un, tra cui Duckhorn Vineyards, Decoy, Sonoma-Cutrer e Kosta Browne. I vini Duckhorn sono disponibili per i consumatori di lusso in cinque continenti e in oltre 50 paesi. Dopo il completamento della transazione, la società continuerà ad averee gestirà undici marchi vinicoli sotto il nome di The Duckhorn Portfolio.