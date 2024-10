Le Borse europee migliorano nel pomeriggio e chiudono in rialzo

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -in tandem con l'andamento positivo di Wall Street. La giornata è stata comunque priva di grandi spunti, con l', in particolare dell'inflazione negli Stati Uniti, mentre i verbali della Fed, in pubblicazione questa sera, potrebbero essere stati superati dai dati più recenti e avere impatto trascurabile.Per quanto riguarda gli interventi dei banchieri centrali dell'Eurozona,ha dichiarato che un taglio in ottobre non deve essere dato per scontato e che dicembre potrebbe essere un momento più opportuno, mentreha affermato che l'istituto non deve avere fretta nel tagliare i tassi.Lieve calo dell', che scende a quota 1,095. L'continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,30%. Il(Light Sweet Crude Oil) in calo (-0,48%) si attesta su 73,22 dollari per barile.Consolida i livelli della vigilia lo, attestandosi a +130 punti base, con ilche si posiziona al 3,55%.avanza dello 0,99%, guadagno moderato per, che avanza dello 0,65%, e piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dello 0,52%.Ilmostra un timido guadagno in chiusura, con ilche ha messo a segno un +0,59%; sulla stessa linea, ilfa un piccolo salto in avanti dello 0,58%, portandosi a 36.081 punti. Guadagni frazionali per il(+0,52%); come pure, in moderato rialzo il(+0,45%).Ilnella seduta del 9/10/2024 a Piazza Affari è stato pari a 1,88 miliardi di euro, in calo rispetto ai 2,12 miliardi della vigilia; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,39 miliardi di azioni della seduta precedente a 0,43 miliardi.di Piazza Affari, si muove in territorio positivo, mostrando un incremento dell'1,94%. Denaro su, che registra un rialzo dell'1,68%. Bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso dell'1,67%. Giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +1,26%.Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -1,15%. Giornata fiacca per, che segna un calo dell'1,13%.Tra i(+3,65%),(+3,12%),(+2,85%) e(+2,54%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -1,80%. In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,68%. Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,61%.scende dell'1,59%.