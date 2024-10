Ashmore, l'AuM sale a 51,8 miliardi di dollari nel terzo trimestre

Ashmore Group

(Teleborsa) -, gestore di investimenti britannico dedicato ai mercati emergenti, ha chiuso il primo trimestre (al 30 settembre) conaumentati di 2,5 miliardi di dollari, comprendendo una performance di investimento positiva di 3,2 miliardi di dollari e deflussi netti di 0,7 miliardi di dollari. L'AUM si è assestato a 51,8 miliardi di dollari.nei tre mesi, con indici a reddito fisso in aumento dal 4% al 9% e azioni in aumento dell'8%. I processi di investimento attivi di Ashmore hanno continuato a sovra-performare sia nelle strategie azionarie che in quelle a reddito fisso nel trimestre., spinti da un aumento delle sottoscrizioni lorde da parte di investitori istituzionali in una gamma di temi di investimento e da una riduzione dei riscatti. Questa ripresa dell'attività è coerente con un aumento della propensione al rischio degli investitori a seguito di miglioramenti nell'ambiente macroeconomico più ampio e sulla base dei rendimenti positivi forniti dai mercati emergenti negli ultimi due anni. Per tema di investimento, si sono verificati afflussi netti in debito estero e azioni, deflussi netti in valuta locale e debito misto e, a seguito di realizzazioni di successo, un ritorno netto di capitale ai clienti in fondi alternativi."I mercati emergenti hanno registrato buone performance nel trimestre, riflettendo le solide condizioni macroeconomiche nei paesi emergenti, l'impatto positivo dei bassi tassi della Fed che hanno indebolito il dollaro statunitense e gli stimoli mirati delle autorità cinesi - ha detto il- Di conseguenza, l'appetito degli investitori è aumentato e le allocazioni ai mercati emergenti dovrebbero aumentare rispetto ai bassi livelli attuali per catturare il valore disponibile nelle classi di attività azionarie e a reddito fisso".