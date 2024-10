ELSA Solutions, ValueTrack alza fair value. Cautela su 2025

ELSA Solutions

(Teleborsa) - ValueTrack ha incrementato aper azione (da 4,80 euro precedenti) ilsu, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore del motion control e delle batterie special purpose.Gli analisti scrivono che ELSA Solutions ha pubblicato, pienamente favorevoli in termini di margini, utili e free cash flow. Anche il debito netto è sceso al di sotto delle aspettative, e quindi tutti i driver sembrano suggerire che le previsioni sul FY24 sono eccessivamente caute.Il backlog di giugno è a 10,9 milioni di euro (+4,8% a/a), suddiviso 64/36% tra Aliant ed E-Motion e 90/10% tra 2H24 e FY25, ed emergonocome: a) il backlog è al di sotto del livello di dicembre 2023 (11,4 milioni), il che suggerisce che lo slancio dell'acquisizione degli ordini si è indebolito, b) il backlog di giugno copre circa l'80% delle aspettative implicite sui ricavi del 2H e una parte molto marginale di FY25; c) il management indica che l'acquisizione di ordini nel 2H24 e nel 1H25 probabilmente rimarrà difficile, sebbene il portafoglio ordini si stia mantenendo bene finora nel 2H.Alla luce dei risultati del 1H, delle indicazioni del management e delle prospettive macroeconomiche, ValueTrack ha, pur lasciando. Ora prevede un CAGR di ricavi ed EBITDA rispettivamente del 20% e del 16% al 2026 e 3 milioni di euro di FCF nello stesso periodo. Sottolinea che i) la crescita M/T è finora supportata da un ritmo costante di acquisizione di nuovi progetti; ii) i benefici attesi di una scala crescente e di un mix migliore (Aliant) sono ora ben visibili; iii) ottimisti per quanto riguarda l'avvio del nuovo impianto automatizzato Aliant, il prossimo "check-point".