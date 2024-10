Everli amplia la collaborazione con Unes e il Viaggiator Goloso: 29 nuovi punti vendita per la spesa a domicilio

(Teleborsa) -, principale operatore italiano per la spesa a casa con un fatturato di, amplia la collaborazione con i marchie il(entrambi parte del Gruppo Finiper Canova che oggi conta più di 10.000 dipendenti e ha chiuso il 2023 superando i 3 miliardi di fatturato). Infatti, i clienti Everli potranno contare su, oltre ai 17 già attivi, nelle province di Bergamo, Milano e Torinoper un totale di 46 punti vendita dei due brand. L’ampliamento della collaborazione è parte del processo di rafforzamento, riorganizzazione e rilancio legata all’ acquisizione dell’azienda da parte diMilano, Torino, Varese, Novara, Como, Bergamo sono le città coperte da Everli nelle quali si può acquistare nei punti vendita Unes e il Viaggiator Goloso attraverso gli shopper incaricati di fare la spesa per il cliente e consegnarla a casa. Everli dispone di un’ampiain Italia diffuse in 62 province e permette così ai propri clienti un’ampia possibilità di scelta del proprio supermercato preferito."Siamo contenti di ampliare la nostra collaborazione con Everli per offrire ai clienti Unes e il Viaggiator Goloso un'esperienza di acquisto online ancora più comoda e capillare, raggiungendo nuove aree e migliorando ulteriormente i servizi offerti. – ha commentato. Con questa partnership puntiamo a rendere lo shopping online non solo pratico, ma anche una scelta preferenziale per una sempre più vasta fascia di consumatori"."L’ampliamento della collaborazione conè un tassello importante nella nostra strategia di rafforzamento e permette ad Everli di offrire alla propria clientela un servizio ancora più completo e capillare – ha aggiuntoLe insegne della grande distribuzione trovano in Everli unche mette a loro disposizione non solo una piattaforma allo stato dell’arte e costantemente aggiornata ma anche una perfetta conoscenza del mercato della spesa online".