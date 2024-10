Chiusura positiva per i listini europei. Debole Milano

Euro / Dollaro USA

Oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

Telecom Italia

Hera

Unipol

Banco BPM

STMicroelectronics

ENI

Brunello Cucinelli

Saipem

MFE B

LU-VE Group

Sanlorenzo

Carel Industries

Digital Value

(Teleborsa) -, ad eccezione di Piazza Affari, che archivia una seduta all'insegna della debolezza. Anche sul mercato statunitense si osserva un andamento in frazionale ribasso.Gli investitori guardano alle banche centrali, in particolare alla riunione del Consiglio della Banca Centrale Europea, in agenda questa settimana. In focus anche le trimestrali in USA e UE.L'è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,09. L'prosegue gli scambi con guadagno frazionale dello 0,59%. Forte riduzione del petrolio (Light Sweet Crude Oil) (-4,98%), che ha toccato 70,15 dollari per barile, a causa delle tensioni in medio oriente.Sensibile miglioramento dello, che raggiunge quota +120 punti base, con un decremento di 8 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni che si posiziona al 3,45%.trascurata, che resta incollata sui livelli della vigilia, si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,52%, e sotto pressione, che accusa un calo dell'1,05%. Il listino milanese archivia la seduta poco sotto la parità, con ilche lima lo 0,29%; sulla stessa linea, si è mosso al ribasso il, che ha perso lo 0,25%, chiudendo a 36.738 punti.Alla chiusura di Milano risulta che ilnella seduta del 15/10/2024 è stato pari a 2,97 miliardi di euro, con un incremento del 29,47%, rispetto ai precedenti 2,3 miliardi di euro; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,46 miliardi di azioni della seduta precedente a 0,56 miliardi.Tra idi Milano, in evidenza(+2,07%),(+1,94%),(+1,79%) e(+1,74%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -3,17%.Scivola, con un netto svantaggio del 2,72%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 2,58%.Spicca la prestazione negativa di, che scende del 2,54%.Al Top tra le azioni italiane a(+3,18%),(+2,65%),(+2,63%) e(+2,56%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -10,46%.