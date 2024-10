Renovalo, EnVent taglia target price e conferma Outperform

Renovalo

(Teleborsa) - EnVent Italia SIM ha abbassato il(aper azione da 6,00 euro, upside del 150%) e confermato la) su(già Imprendiroma), società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nella rigenerazione urbana e nel recupero di strutture immobiliari.Gli analisti scrivono che i risultati del primo semestre sono stati influenzati dall'ultima modifica normativa di marzo, che ha comportato la rinegoziazione e ritardi nell'esecuzione di tutti i progetti in pipeline per il 2024. Su questa premessa, ipotizzando solo una crescita organica, hannoFY24 e adottando unalle proiezioni per il 2025-26.EnVent ora prevedecumulativi superiori a 120 milioni di euro nel periodo, in precedenza 177 milioni di euro. Inoltre, prevede unsuperiore al 13% nel 2024 e vicino al 20% nel 2025-26. Si prevede che la posizione disarà di circa 16 milioni di euro nel 2024 e migliorerà sequenzialmente nel 2025-26 (rispettivamente a 19-25 milioni di euro).