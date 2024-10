Eventi e scadenze del 16 ottobre 2024

Lunedì 14/10/2024

Martedì 15/10/2024

Mercoledì 16/10/2024

Franchetti

Saccheria F.Lli Franceschetti

(Teleborsa) -- Milano - IAC sarà una manifestazione di grande rilievo per la comunità spaziale globale, riunirà oltre 8.000 esperti per discutere delle ultime innovazioni e della sostenibilità nello spazio. L'evento coprirà temi come l'esplorazione spaziale, la tecnologia satellitare e le politiche spaziali. Sarà presente il Presidente Mattarella- La Riunione ministeriale Inclusione e Disabilità si svolgerà ad Assisi e Solfagnano- OECD Conference Center (Parigi) & online - L'11° Forum annuale OCSE riunirà i principali attori della finanza sostenibile per promuovere collaborazioni e azioni efficaci. L'evento includerà plenarie di alto livello e sessioni parallele sul tema "Spostare il sistema finanziario e rafforzare gli ambienti abilitanti per mobilitare trilioni"- Villa Erba, Cernobbio - Alla conferenza internazionale sono previsti 4 giorni di confronto, articolati in 7 aree tematiche e con oltre 160 speaker provenienti da tutto il mondo, in rappresentanza di Governi, Parlamenti, Commissione Europea, Autorità regolatorie, Organismi e Agenzie internazionali, Aziende, Università, Esperti, Consumatori e Media- Indagine sui bilanci delle famiglie italiane- Auditorium Parco della Musica, Roma - La 19 edizione presenterà oltre 100 film provenienti da 29 paesi. In programma proiezioni, incontri con attori, registi, autori e artisti italiani e internazionali, retrospettive, mostre, eventi speciali e omaggi ai grandi del cinema10:00 -- Camera Dei Deputati - Presentazione della 27ª edizione di Ecomondo, di Italian Exhibition Group (IEG), il più importante evento per la Green e Circular Economy in Europa e nel bacino del Mediterraneo. Intervengono, tra gli altri, il ministro Pichetto Fratin e Corrado Peraboni, AD di IEG10:00 -- Camera dei Deputati, Roma - H2IT organizza l’Italian Hydrogen Summit, evento annuale dedicato al settore dell’idrogeno, con la partecipazione del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin10:00 -- Farnesina - Il Vice Presidente del Consiglio e Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani, incontrerà alla Farnesina il Ministro degli Affari Esteri Olandese, Caspar Veldkamp. Al termine dell’incontro, i due Ministri terranno un punto stampa congiunto11:00 -- Sala Capitolare del Senato della Repubblica - Convegno sulle opportunità strategiche della transizione tecnologica sulla catena del valore del Made in Italy nella filiera agroalimentare. Parteciperanno rappresentanti delle Istituzioni, operatori del settore e stakeholder, per un confronto sul futuro del comparto11:00 -- La presentazione del Rapporto ad interim del Tavolo di Lavoro per l’Internazionalizzazione delle Imprese nel settore delle Biotecnologie, si svolgerà alla Farnesina. Tra gli interventi, i ministri Tajani e Schillaci, il Presidente dell’ICE, Matteo Zoppas e l’AD di CDP Venture, Agostino Scornajenchi11:00 -- Quirinale - Cerimonia di consegna dei Premi "Presidente della Repubblica" dell'Accademia Nazionale dei Lincei, dell'Accademia Nazionale di San Luca, dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia al Presidente Mattarella. Partecipa il presidente della Camera, Lorenzo Fontana14:00 -- Palazzo San Macuto, Roma - Durante l'evento, organizzato da Proxigas, l’Associazione Nazionale Industriali Gas, sarà presentato lo studio svolto da BIP Consulting che analizza le possibili soluzioni per la decarbonizzazione del settore residenziale. Parteciperanno esperti e parlamentari15:00 -- Auditorium Consob, Roma - Evento organizzato da CONSOB, Comitato Italiano per la Corporate Governance e Assonime, durante il quale verranno presentati i rapporti di CONSOB, Assonime e del Comitato Italiano per la Corporate Governance, con focus su assetti proprietari, composizione del board e best practices internazionali. Tra gli interventi, i presidente di CONSOB e Assonime e l'AD di Borsa Italiana15:30 -- Bruxelles - Primo vertice tra i leader dell'UE e del Consiglio di Cooperazione del Golfo (GCC) co-presieduto da Charles Michel e l'Emiro del Qatar. Questo vertice mira a rafforzare la partnership tra l'UE e i paesi del GCC (Emirati Arabi Uniti, Bahrain, Arabia Saudita, Oman, Qatar e Kuwait). Parteciperà il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni18:30 -- Parma, Teatro Regio - Il Presidente Mattarella sarà al 90° anniversario di fondazione del Consorzio Parmigiano Reggiano- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive