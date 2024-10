Mercati europei positivi in attesa BCE. Borsa Milano in pole

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, in pole position rispetto al resto d'Europa,. Frattanto, ihanno confermato un f, rivedendo la stima preliminare (1,8%) e confermando uno scenario deflattivo che supporta unaNessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1,086. Lieve aumento dell', che sale a 2.687,6 dollari l'oncia. Prevale la cautela sul mercato petrolifero, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che continua la seduta con un leggero calo dello 0,09%.Consolida i livelli della vigilia lo, attestandosi a +119 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,40%.denaro su, che registra un rialzo dello 0,84%, bilancio positivo per, che vanta un progresso dello 0,40%, e bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso dell'1,24%.Segno più per il listino italiano, con ilin aumento dell'1,09%; sulla stessa linea, in rialzo il, che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 37.192 punti.In moderato rialzo il(+0,46%); sulla stessa tendenza, leggermente positivo il(+0,44%).di Milano, troviamo(+3,39%), dopo la conferma dello stop temporaneo alla vendita di azioni del Tesoro.(+2,59%),(+2,12%) e(+1,66%).del FTSE MidCap, rimbalza(+9,92%) dopo le consistenti perdite precedenti.Denaro anche su(+3,45%),(+2,56%) e(+2,07%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,81%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,53%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,82%.