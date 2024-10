Tonica Wall Street con trimestrali e dati macro

Dow Jones

(Teleborsa) - Lieve aumento per la Borsa di New York, che mostra sulun rialzo dello 0,37%, mentre, al contrario, rimane ai nastri di partenza l'), che si ferma a 5.841 punti, in prossimità dei livelli precedenti. Senza direzione il(+0,08%); con analoga direzione, pressoché invariato l'(+0,07%).Forte la trimestrale presentata dal produttore di chip taiwanese, che ha registrato utili più alti del previsto spinti dalla domanda sostenuta proveniente dal settore dell’intelligenza artificiale. Tra le trimestrali, è arrivata quella didopo la chiusura dei mercati che ha mostrato ricavi in crescita del 15% a 9,82 miliardi di dollari, un risultato operativo di 2,90 miliardi (+29%) ed un utile per azione di 5,40 dollari. Il gigante dello streaming ha anche ottenuto nel terzo trimestre oltre 5 milioni di nuovi clienti.Sul fronte macroeconomico lenegli Stati Uniti sono risultate sopra le attese con un incremento dello 0,4%, mentre la frenata della produzione industriale e della manifattura conferma la fase di stallo del settore e dell'economia. Il numero dei lavoratori che per la prima volta hanno richiesto i sussidi di disoccupazione è diminuito di 19.000 unità a 241.000; le attese erano per un dato a 260.000. A ottobre, le condizioni del settore manifatturiero nell'area di Philadelphia sono migliorate rispetto al mese precedente, rimanendo in espansione.(+0,44%) e(+0,42%) in buona luce sul listino S&P 500. Nel listino, i settori(-0,93%),(-0,69%) e(-0,58%) sono stati tra i più venduti.Al top tra i(+9,00%),(+1,66%),(+1,46%) e(+1,00%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -0,95%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,93%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,72%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,64%.Tra i(+2,66%),(+2,57%),(+2,50%) e(+2,36%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -6,71%.Lettera su, che registra un importante calo del 4,59%.Soffre, che evidenzia una perdita del 3,70%.Preda dei venditori, con un decremento del 3,57%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati USA:14:30: Apertura cantieri (atteso 1,35 Mln unità; preced. 1,36 Mln unità)14:30: Permessi edilizi (atteso 1,45 Mln unità; preced. 1,47 Mln unità)16:00: Leading indicator, mensile (preced. -0,2%)16:00: Vendita case esistenti, mensile (preced. -2,5%)16:00: Vendita case esistenti (preced. 3,86 Mln unità)16:30: Scorte petrolio, settimanale14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale.