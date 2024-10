Assemblea di Assolombarda: i temi al centro del dibattito

(Teleborsa) - Prende il via in mattinata, che si terrà presso l'Aula magna dell'Università Bocconi di Milano. L'Assemblea generale sarà l'occasione persulla situazione con imprese ed istituzioni, per analizzare gli ultimi sviluppi sul fronte economico e geopolitico e le prospettive per il Paese.Il tema di questa edizione 2024 è. Al centro del dibattito ci saranno ladel Paese, il mondo del, ladelle imprese italiane in uno scenario sempre più complesso a livello internazionale.Assieme al Presidente di Assolombarda,, ci sarà presente il Presidente di Confindustriaed i rappresentanti delle istituzioni centrali e locali, il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, il Governatore della Regione Lombardia Attilio Fontana ed il Sindaco di Milano Giuseppe Sala.