In rosso Wall Street. Attesa per le trimestrali

(Teleborsa) - Giornata “no” per la Borsa USA, in flessione dello 0,71% sul, interrompendo la serie di tre rialzi consecutivi, iniziata mercoledì scorso; sulla stessa linea, cede alle vendite l', che retrocede a 5.846 punti. Sui livelli della vigilia il(-0,11%); sulla stessa tendenza, consolida i livelli della vigilia l'(-0,16%).C'è attesa per i risultati trimestrali che arriveranno nel corso dell'ottava, tra cui IBM, Tesla, Coca-Cola e Texas Instruments.Sullo sfondo restano le crescenti preoccupazioni geopolitiche in Medio Oriente e le imminenti elezioni presidenziali statunitensi.Sul fronte macroeconomico, questa settimana saranno pubblicati i dati sulle vendite di case, la lettura flash dei PMI e, i beni durevoli, oltre al Beige Book della Federal Reserve. Sono previsti anche numerosi interventi della banca centrale statunitense, mentre gli operatori cercano di comprendere l'impatto che avrà sulla congiuntura la decisione della Banca Popolare Cinese di ridurre i principali tassi di interesse sui prestiti.Andamento negativo negli States su tutti i comparti dell'S&P 500. In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nei comparti(-0,86%),(-0,81%) e(-0,72%).Tra i(+3,13%),(+0,88%) e(+0,63%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,13%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,95%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,83%.scende dell'1,68%.Al top tra i, si posizionano(+2,34%),(+2,06%),(+1,52%) e(+1,18%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -3,36%.Calo deciso per, che segna un -3,12%.