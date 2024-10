Moderate perdite alla Borsa di Milano

S&P-500

(Teleborsa) -, mentre Eurolandia cresce con moderazione. Venerdì Fitch ha confermato il rating "BBB" e ha rivisto le sue prospettive da stabili a positive (grazie al recente miglioramento degli indicatori fiscali), mentre S&P ha confermato il rating "BBB" e le prospettive stabili, evidenziando che la sfida principale dell'Italia rimane l'elevato debito pubblico, che dovrebbe continuare a salire fino al 2027 a causa dell'impatto del Superbonus.Nel frattempo, a Wall Street si rileva un andamento negativo per l', in una giornata interlocutoria in attesa di entrare nel vivo della stagione delle trimestrali.In generale, sui mercati, non ha scaldato gli scambi la decisione della Cina di abbassare i suoi principali tassi di prestito di riferimento di 25 punti base, una mossa anticipata nei giorni scorsi dal governatore e che rientra nel pacchetto di misure di stimolo di Pechino per rilanciare l'economia.Prevale la cautela sull', che continua la seduta con un leggero calo dello 0,48%. L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 2.722,5 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua gli scambi, con un aumento dell'1,32%, a 70,13 dollari per barile.In deciso rialzo lo, che si posiziona a +132 punti base, con un forte incremento di 20 punti base, mentre il BTP con scadenza 10 anni riporta un rendimento del 3,51%.scivola, con un netto svantaggio dell'1,00%, tentenna, che cede lo 0,48%, e in rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,01%. Giornata “no” per la Borsa italiana, in flessione dello 0,71% sul, spezzando la catena positiva di tre consecutivi rialzi, iniziata mercoledì scorso; sulla stessa linea, giornata negativa per il, che archivia la seduta a 37.097 punti, in calo dello 0,73%.Ilnella seduta del 21/10/2024 a Piazza Affari è stato pari a 7,84 miliardi di euro, con un incremento di ben 5.027,1 milioni di euro, pari al 178,69%, rispetto ai precedenti 2,81 miliardi; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,52 miliardi di azioni della seduta precedente a 0,41 miliardi.di Piazza Affari, sostanzialmente tonico, che registra una plusvalenza dell'1,33%.Guadagno moderato per, che avanza dell'1,09%.Piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dell'1,01%.Giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +1%.Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -2,73%.Spicca la prestazione negativa di, che scende del 2,12%.scende del 2,08%.Calo deciso per, che segna un -1,99%.del FTSE MidCap,(+5,26%),(+1,75%),(+1,01%) e(+0,96%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -3,72%.Sotto pressione, con un forte ribasso del 3,46%.Soffre, che evidenzia una perdita del 3,30%.