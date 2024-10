Debole Wall Street, rendimento Treasury 10 anni ai massimi da luglio

General Motors

(Teleborsa) -(sfondata quota 4,2%, ai massimi da luglio), con gli investitori che riducono le scommesse su un allentamento aggressivo da parte della Fed dato che l'economia statunitense rimane solida e diversi funzionari hanno espresso un tono cauto sul ritmo delle future sforbiciate ai tassi.Intanto, il Fondo monetario internazionale ha abbassato le sue previsioni di crescita globale per il prossimo anno e ha avvertito di rischi crescenti dalle guerre commerciali. Il PIL globale aumenterà del 3,2% nel 2025, 0,1 punti percentuali in meno rispetto alla stima di luglio, mentre la proiezione per quest'anno è invariata al 3,2%. L'quest'anno al 2,8% e al 2,2% l'anno prossimo su consumi più forti.L'attenzione egli investitori resta sulla. Prima della campanella,ha alzato nuovamente le previsioni di EBIT rettificato per l'anno,ha migliorato la guidance sul profitto annuale dopo un terzo trimetre in crescita,ha registrato un utile del 3° trimestre in calo a 3,4 miliardi di dollari dopo oneri straordinari. Per quanto riguarda ilha alzato le previsioni annuali e il dividendo trimestrale, mentreha migliorato le previsioni 2024 per vendite e utili.Guardando aidi Wall Street, ilè sostanzialmente stabile e si posiziona su 42.904 punti, mentre, al contrario, in lieve calo l', che continua la giornata sotto la parità a 5.837 punti. In frazionale calo il(-0,36%); sulla parità l'(-0,12%).Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per i(+0,57%) e(+0,53%). Nella parte bassa della classifica del paniere S&P 500, sensibili ribassi si manifestano nei comparti(-1,09%),(-0,96%) e(-0,49%).del Dow Jones,(+1,92%),(+1,01%) e(+0,82%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -4,30%.Sotto pressione, che accusa un calo del 2,45%. Pensosa, con un calo frazionale dell'1,33%. Tentenna, con un modesto ribasso dell'1,06%.(+3,69%),(+3,05%),(+2,80%) e(+1,92%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -8,38%. Pesante, che segna una discesa di ben -7,18 punti percentuali. Scivola, con un netto svantaggio del 3,59%. In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 2,93%.