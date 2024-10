Borse europee deboli. Focus su banche centrali e trimestrali

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, così come sulla piazza di Milano, con un'agenda povera di dati macro, dove a catalizzare l'attenzione degli investitori è la stagione dei risultati trimestrali in arrivo dall'Europa e dagli USA. Focus anche sulle banche centrali, in particolare sulla Federal Reserve e sul Beige Book, in uscita stasera, il consueto bollettino mensile della banca centrale statunitense, che dipinge lo stato dell'economia nei dodici distretti della Fed.L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,078. L'è sostanzialmente stabile su 2.751,5 dollari l'oncia, dopo aver aggiornato nuovi record in un contesto generale di incertezza, alimentato anche dalle tensioni geopolitiche globali. Perde terreno il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scambia a 70,3 dollari per barile, con un calo del 2,01%.Scende lo, attestandosi a +122 punti base, con un calo di 3 punti base, mentre il BTP decennale riporta un rendimento del 3,53%.contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,28%, sottotonoche mostra una limatura dello 0,37%, e spicca la prestazione negativa di, che scende dello 0,72%. Piazza Affari continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,13% sul; sulla stessa linea, il, che rimane a 36.824 punti.Tra idi Milano, in evidenza(+3,13%),(+2,35%),(+1,33%) e(+0,65%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,81%, dopo aver confermato la perquisizione della Guardia di Finanza nell'ufficio di un dirigente e assicurato che collaborerà con gli inquirenti.Calo deciso per, che segna un -1,6%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.di Milano,(+2,38%),(+1,97%),(+1,38%) e(+1,25%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -5,80%, dopo la sconfitta casalinga con lo Stoccarda.Sensibili perdite per, in calo del 4,92%.