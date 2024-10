Gismondi 1754: nel terzo trimestre vendite +8%, titolo in rally

Gismondi 1754

(Teleborsa) -, società genovese che produce gioielli di altissima gamma, ha chiuso il terzo trimestre 2024 con vendite totali pari a 2.596.495 euro, in crescita dell'8%, rispetto ai 2.395.409 del terzo trimestre 2023.I risultati consolidati complessivi delle vendite dei primi 9 mesi si attestano a 9.674.727, in decremento del 6% rispetto a € 10.274.606 dei primi 9 mesi del 2023, da imputarsi esclusivamente al calo delle vendite del secondo trimestre 2024.I fatturati del terzo trimestre, spiega la società nella nota dei conti, sono stati sostenuti dall’aumento delle vendite del canale Wholesale Europa, dall’apertura al nuovo mercato orientale di Hong Kong, dalla crescita del Franchising Praga e dei negozi che nel complesso rilevano una migliore performance (+44% rispetto al 3Q 2023), mentre sono in flessione le vendite delle Special Sales (-92% rispetto al 3Q 2023).Rispetto ai dati di fatturato per, al 30 settembre 2024 è cresciuta l’incidenza del canale retail, che nei primi 9 mesi del 2024 è pari al 39%, contro il 17% dello stesso periodo dell’anno precedente, e l’incidenza del canale Wholesale, che passa dal 40% al 30 settembre 2023 al 48% al 30 settembre 2024; mentre frenano la crescita i canali Special Sales che passano da un’incidenza del 33% al 30 settembre 2023 al 3% al 30 settembre 2024, e il canale Franchising che si attesta al 6% delle vendite in raffronto all’incidenza del’11% registrata al 30 settembre 2023.Analizzando i ricavi per, al 30 settembre 2024 cresce l’incidenza sul fatturato dell’area Italia che si attesta al 48% (rispetto al 39% del 30 settembre 2023), e della Svizzera che raggiunge il 9% del fatturato totale (rispetto al 3% del 30 settembre 2023). In controtendenza il mercato USA, per le note questioni già comunicate nel Q2 2024, presenta al 30 settembre 2024 un’incidenza pari al 12% rispetto al 27% del 30 settembre 2023. Rimangono sostanzialmente stabili le incidenze delle altre aree geografiche.Il titolo, quotato a Piazza Affari, mostra un'ottima performance e scambia in rialzo del 6,85%.Il confronto del titolo con il, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa dirispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.L'esame di breve periodo diclassifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 3,623 Euro e primo supporto individuato a 3,573. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 3,673.