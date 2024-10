Popolare di Sondrio, Morningstar DBRS migliora rating a BBB con trend Stabile

Banca Popolare di Sondrio

(Teleborsa) - Morningstar DBRS ha migliorato il Long-Term Issuerdida "BBB (low)" a "", con il trend che è stato rivisto da "Positivo" a "Stabile".Gli upgrade riflettono il, principalmente aiutato da margini di interesse più elevati, controllo dei costi e accantonamenti per perdite su prestiti (LLP) più contenuti. Allo stesso tempo, l'agenzia di rating ritiene che la banca abbianegli ultimi 12 mesi sulla scia di nuovi afflussi limitati di esposizioni nonperforming (NPE), che sono stati compensati da sforzi di de-risking nonché da livelli di copertura prudenti e dall'espansione del portafoglio prestiti nonostante tassi di interesse più elevati.Morningstar DBRS prevede che Banca Popolare di Sondrio manterrà livelli di redditività superiori alla sua media storica e solidi parametri di qualità degli asset nel prossimo futuro nonostante i previsti tagli dei tassi di interesse e potenzialmente LLP più elevati a causa di nuovi rischi di qualità degli asset nell'attuale contesto di tassi di interesse ancora elevati. La forte efficienza operativa della banca, unita alla diversificazione dei ricavi derivante dalle sue attività di commissioni e il suo approccio conservativo in merito alla copertura dei prestiti contribuiranno ade potenzialmente maggiori afflussi di NPE che si traducono in costi di credito più elevati.I rating creditizi continuano a incorporare la, in particolare nella provincia di Sondrio. Banca Popolare di Sondrio vanta inoltre una lunga e comprovata esperienza in termini di utili, nonché un adeguato profilo di finanziamento e liquidità, che si basa principalmente sulla sua stabile base di depositi retail nel suo mercato interno. Inoltre, i rating creditizi sono supportati dagli ampi buffer di capitale di Banca Popolare di Sondrio rispetto ai requisiti di vigilanza.