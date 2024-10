Stabile la Borsa di New York

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

beni di consumo per l'ufficio

beni industriali

materiali

Microsoft

Wal-Mart

Amgen

American Express

Verizon Communication

3M

Intel

Home Depot

Charter Communications

PDD Holdings

Comcast Corporation

Qualcomm

Walgreens Boots Alliance

Paccar

Constellation Energy

MongoDB

(Teleborsa) - Wall Street archivia la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,02% sul; sulla stessa linea, chiude la giornata senza particolari scossoni l', fermandosi a 5.851 punti. Pressoché invariato il(+0,11%); sulla stessa tendenza, sui livelli della vigilia l'(+0,18%).Gli investitori riducono le scommesse su un allentamento aggressivo da parte della Fed dato che l'economia statunitense rimane solida e diversi funzionari hanno espresso un tono cauto sul ritmo delle future sforbiciate ai tassi. Prima della campanella, General Motors ha alzato nuovamente le previsioni di EBIT rettificato per l'anno, 3M ha migliorato la guidance sul profitto annuale dopo un terzo trimetre in crescita, Verizon ha registrato un utile del 3° trimestre in calo a 3,4 miliardi di dollari dopo oneri straordinari. Per quanto riguarda il settore della difesa, Lockheed Martin ha alzato le previsioni annuali e il dividendo trimestrale, mentre RTX ha migliorato le previsioni 2024 per vendite e utili.In luce sul listino nordamericano S&P 500 il comparto. Nella parte bassa della classifica dell'S&P 500, sensibili ribassi si sono manifestati nei comparti(-1,19%) e(-0,86%).Al top tra i(+2,08%),(+1,50%),(+0,92%) e(+0,59%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -5,03%.Spicca la prestazione negativa di, che scende del 2,31%.scende dell'1,93%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dell'1,12%.(+4,57%),(+2,92%),(+2,50%) e(+2,47%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -6,89%.Scende, con un ribasso del 4,40%.Calo deciso per, che segna un -2,82%.Sotto pressione, con un forte ribasso del 2,70%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati USA:16:00: Vendita case esistenti, mensile (preced. -2,5%)16:00: Vendita case esistenti (atteso 3,88 Mln unità; preced. 3,86 Mln unità)16:30: Scorte petrolio, settimanale (atteso 700K barili; preced. -2,19 Mln barili)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 243K unità; preced. 241K unità)15:45: PMI manifatturiero (atteso 47,5 punti; preced. 47,3 punti)15:45: PMI composito (preced. 54 punti)15:45: PMI servizi (atteso 55 punti; preced. 55,2 punti).