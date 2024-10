Borse europee positive. Trimestrali al centro dell'attenzione

FTSE MIB

(Teleborsa) -, con ilche mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente, con l'. Tra i principali spunti,ha registrato un aumento dell'11,3% delle vendite nel terzo trimestre, mentreha registrato un aumento del 18% degli utili del terzo trimestre e ha aumentato la guidance sui ricavi.Sul fronte macroeconomico, ina ottobre la fiducia delle imprese ha segnato una profonda diminuzione a 92 da 99 precedente: esclusa la pandemia, si è trattata del ribasso più esteso da novembre 2008, con un contributo negativo di tutte le componenti. I dati previsionali dell'indagine PMI di ottobre, mostrano un'attività economica dell'in lieve calo per il secondo mese consecutivo, ed indicano un declino marginale complessivamente allineato con quello di settembre.Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1,08. Lieve aumento dell', che sale a 2.736,5 dollari l'oncia. Il(Light Sweet Crude Oil), in aumento (+1,56%), raggiunge 71,88 dollari per barile.In deciso ribasso lo, che si posiziona a +119 punti base, con un forte calo di 9 punti base, con ilche si posiziona al 3,47%.bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso dello 0,85%, buona performance per, che cresce dello 0,94%, e sostenuta, con un discreto guadagno dello 0,89%.Seduta positiva per il, che mostra un guadagno dello 0,88% sul, bloccando così la scia ribassista sostenuta da tre cali consecutivi, che ha preso il via lunedì scorso; sulla stessa linea, ilguadagna lo 0,88% rispetto alla seduta precedente, scambiando a 37.144 punti. Buona la prestazione del(+1,12%); sulla stessa linea, in rialzo il(+0,82%).di Piazza Affari, effervescente, con un progresso del 4,05%. Incandescente, che vanta un incisivo incremento del 4,04%. Buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio del 2,68%. Ben impostata, che mostra un incremento del 2,37%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,06%. Pensosa, con un calo frazionale dello 0,51%.del FTSE MidCap,(+7,21%),(+2,59%),(+2,23%) e(+1,95%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -6,93%. Vendite su, che registra un ribasso dell'1,70%. Tentenna, con un modesto ribasso dell'1,02%. Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,90%.