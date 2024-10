Pioggia di vendite a Wall Street, rendimento Treasury 10 anni al 4,2%

Dow Jones

Palo Alto Networks

(Teleborsa) -, che accusa una flessione dello 0,96% sul, portando avanti la scia ribassista di tre cali consecutivi, avviata lunedì scorso; sulla stessa linea, vendite diffuse sull', che chiude la giornata a 5.797 punti. Pesante il(-1,55%); sulla stessa linea, negativo l'(-1,17%).Pesa la(ieri il decennale ha superato quota 4,2% per la prima volta da luglio, oggi ha superato il 4,25%), alimentati dalle preoccupazioni di una banca centrale potenzialmente meno accomodante del previsto nei prossimi mesi.Risultato positivo nel paniere S&P 500 per il. Nella parte bassa della classifica del paniere S&P 500, sensibili ribassi si sono manifestati nei comparti(-1,82%),(-1,68%) e(-1,36%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+3,28%),(+1,53%) e(+1,51%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -5,13%.scende del 2,90%.Calo deciso per, che segna un -2,63%.Sotto pressione, con un forte ribasso del 2,16%.Al top tra i, si posizionano(+4,00%),(+2,86%),(+2,13%) e(+2,09%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -5,47%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 5,27%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 4,80%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 4,76%.