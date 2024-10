Somec, due commesse da 36,6 milioni di euro per la controllata Oxin

Somec

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Milan e attiva nella realizzazione di progetti in ambito navale e civile, ha comunicato che la, parte della divisione Talenta, sistemi e prodotti di cucine professionali, ha ottenutoper un valore complessivo diIl contratto, sottoscritto con l'importante, riguarda la realizzazione di 2 navi destinate alla compagnia crocieristica Carnival Cruise Line per un valore complessivo di 36,6 milioni di euro, record nella storia realizzativa di Oxin.Ladei lavori è programmata, rispettivamente, per il primo semestre 2027 e per lo stesso periodo del 2028. L'effetto economico di tali ordini, per la prima costruzione andrà a valere sul periodo compreso tra il secondo semestre 2025 e il primo semestre 2027; per la seconda costruzione ricadrà tra il secondo semestre 2026 e il primo trimestre 2028."Queste due nuove commesse testimoniano il rinnovato rapporto di fiducia con un partner consolidato come Meyer Werft, in un momento strategico per il mercato della crocieristica - ha commentato il- Il settore sta infatti vivendo una significativa fase di sviluppo, con il crescente rinnovo delle flotte, e il nostro Gruppo, attraverso le sue tre divisioni, è pronto a cogliere le numerose opportunità all'orizzonte".