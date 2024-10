Borse europee caute. Risultati Eni battono le attese

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, dopo le chiusure miste di Wall Street, la vigilia, e dell'Asia stamane. Intanto va avanti a pieno ritmo la stagione delle trimestrali da una parte all'altra dell'oceano: stamane, ha alzato il velo sui conti,, grazie all’efficace esecuzione della strategia e alla disciplina finanziaria, nonostante un contesto difficile caratterizzato dall’indebolimento del prezzo del petrolio, dal rafforzamento dell’euro e dalla flessione dei margini di raffinazione e dei prodotti chimici.Debole anche Piazza Affari che attende il giudizio dell'agenzia di rating Dbrs sull'Italia, dopo quelli di S&P e Fitch, la scorsa settimana.L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,05%. Prevale la cautela sull', che continua la seduta con un leggero calo dello 0,30%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) è sostanzialmente stabile su 70,37 dollari per barile.Retrocede di poco lo, che raggiunge quota +118 punti base, mostrando un piccolo calo di 2 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 3,46%.senza slancio, che negozia con un -0,12%,è stabile, riportando un moderato -0,06%; si muove sotto la parità, -0,39%. Sostanzialmente stabile Piazza Affari, che continua la sessione sui livelli della vigilia, con ilche si ferma a 34.723 punti; sulla stessa linea, rimane ai nastri di partenza il), che si posiziona a 36.848 punti, in prossimità dei livelli precedenti.di Milano, troviamo banche e petroliferi:(+3,06%),(+0,82%),(+0,80%) e(+0,69%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,31%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,97%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,87%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.di Milano,(+2,71%),(+1,30%),(+1,08%) e(+0,88%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,09%.Calo deciso per, che segna un -1,8%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,54%.