Mercati cauti. Tonica Piazza Affari con energia e banche

(Teleborsa) - Giornata all'insegna della cautela per i listini azionari europei, mentre prosegue a pieno ritmo la stagione delle trimestrali da una parte all'altra dell'oceano., che prende un largo vantaggio rispetto al resto d'Europa, sostenuta da banche e petroliferi. Tra questi,ha alzato il velo sui conti riportando un terzo trimestre dell'anno con solidi risultati, grazie all’efficace esecuzione della strategia e alla disciplina finanziaria, nonostante un contesto difficile caratterizzato dall’indebolimento del prezzo del petrolio, dal rafforzamento dell’euro e dalla flessione dei margini di raffinazione e dei prodotti chimici.L'è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,083. L'continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,62%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) mostra un timido guadagno e segna un +0,7%.Invariato lo, che si posiziona a +120 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta al 3,48%.sostanzialmente invariato, che riporta un moderato +0,17%, resta vicino alla parità(-0,04%), e piatta, che tiene la parità. Lieve aumento per la Borsa di Milano, che mostra sulun rialzo dello 0,27%; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per il, che arriva a 36.928 punti.di Milano, troviamo(+4,01%),(+1,48%),(+1,40%) e(+1,07%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,13%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,87%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,57%.Al Top tra le azioni italiane a(+3,40%),(+1,89%),(+1,86%) e(+1,68%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,44%.Sotto pressione, che accusa un calo del 2,02%.