Borse europee positive. Male i petroliferi, tonfo di Philips

(Teleborsa) -, grazie anche all'andamento positivo di Wall Street, con Parigi che risulta il listino migliore nonostante il fatto che Moody's abbia abbassato l'outlook a negativo., che risente del calo del prezzo del petrolio dopo l'attacco, nel fine settimana, di Israele all'Iran, che ha evitato di colpire i siti petroliferi.Oggi l'agenda macroeconomica e delle trimestrali è stata piuttosto scarna, mentre prenderà forza nelle prossime giornate, soprattutto oltreoceano: cinque delle sette maggiori società quotate a Wall Street, ovvero, pubblicheranno i conti nel corso della settimana, che è anche l'ultima prima delle elezioni presidenziali del 5 novembre.Tra i singoli titoli,didopo che il produttore olandese di dispositivi medici ha tagliato le sue previsioni per il 2024 a causa della debole domanda in Cina.L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,15%. Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia a quota 2.744,4 dollari l'oncia. Profondo rosso per il(Light Sweet Crude Oil), che continua gli scambi a 67,73 dollari per barile, in netto calo del 5,64%.Torna a scendere lo, attestandosi a +118 punti base, con un calo di 5 punti base,mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 3,48%.bilancio positivo per, che vanta un progresso dello 0,35%, sostanzialmente tonico, che registra una plusvalenza dello 0,45%, e bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso dello 0,79%.Seduta in lieve rialzo per, con il, che termina a 35.016 punti, proseguendo la serie positiva iniziata giovedì scorso; sulla stessa linea, lieve aumento per il, che si porta a 37.151 punti. Poco sopra la parità il(+0,51%); con analoga direzione, guadagni frazionali per il(+0,61%).Ilnella seduta del 28/10/2024 è stato pari a 2,31 miliardi di euro, in rialzo rispetto agli 2,13 miliardi della vigilia, mentre i volumi si sono attestati a 0,38 miliardi di azioni, rispetto ai 0,41 miliardi precedenti.di Milano, troviamo(+2,50%),(+2,11%),(+1,71%) e(+1,70%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -2,74%. Scivola, con un netto svantaggio dell'1,62%.Al Top tra le azioni italiane a(+3,22%),(+2,77%),(+1,92%) e(+1,77%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -5,04%. In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 2,34%. Spicca la prestazione negativa di, che scende del 2,10%.scende dell'1,52%.