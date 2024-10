Cyberoo, downgrade a Neutral da Intermonte con taglio target price

Intermonte

Cyberoo

(Teleborsa) -ha abbassato aper azione (dai precedenti 4,60 euro) ilsu, società quotata su Euronext Growth Milan e specializzata in cybersecurity per le imprese, peggiorando anche lasul titolo a "" da "Buy".Gli analisti scrivono che, nonostante le vendite nette abbiano continuato a crescere a un tasso a due cifre nel primo semestre, i, colpiti da costi straordinari legati all'espansione internazionale e allo sviluppo di nuove soluzioni; sui flussi di cassa, un ulteriore aumento dei receivables, anche verso parti correlate, ha portato a un peggioramento della PFN.Sulla base dei risultati intermedi e delle indicazioni qualitative fornite durante la call, Intermonte ha"Mentre Cyberoo ha registrato una crescita costante e straordinaria dalla sua IPO sbloccando il potenziale di crescita del suo managed detection and response (MDR, l'unica MDR italiana riconosciuta da Gartner tra le 12 principali aziende europee), prevediamo che la crescita dell'EPS di quest'anno sarà piatta, unita a un peggioramento dell'assorbimento NWC. Per questo motivo, mentre il nostro prezzo obiettivo, abbassato a seguito delle revisioni delle stime, incorpora ancora un rialzo significativo rispetto all'attuale prezzo delle azioni, stiamo spostando la nostra raccomandazione a Neutralsulle stime".