Manovra, sindacati il 4 novembre a Palazzo Chigi

(Teleborsa) -, con le consultazioni delleprima i sindacati, poi e associazioni rappresentative delle imprese. Isono stati convocati a Palazzo Chigi per, per un confronto sulla Manovra.All'incontro, secondo quanto indicato nella lettera inviata dal sottosegretario Alfredo Mantovano,L'invito è stato recapitato ai segretari generali della Cgil, della Cisl, della Uil, dell'Ugl Francesco, della Cisal, di Confedir, di Confintesa, di Confsaled ai presidenti di Cidae di Ciu, ed acomponente l'esecutivo nazionale confederale Usb.Lesaranno accolte a Palazzo Chigi in un secondo momento, separatamente, il prossimoFrattanto, la Commissione Bilancio della Camera si riunisce per i primi "passaggi tecnici", relativi alla verifica della congruità dei contenuti del testo, mentre il Senato esaminerà il decreto fiscale collegato, contenente le copertureLa maggioranza sta lavorando alle modifiche del testo - dalle pensioni alla sugar tax - anche se il margine è piuttosto esiguo.