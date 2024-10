Reway Group, Intermonte avvia copertura con Outperform e TP a 8 euro

Intermonte

(Teleborsa) -hasul titolo, gruppo quotato su Euronext Growth Milan e specializzato nella manutenzione e risanamento di infrastrutture stradali e autostradali, con" eper azione.Gli analisti stimano che ilraggiungerà 280 milioni di euro nel 2027, sostenuto da un robusto slancio di acquisizione ordini che dovrebbe portare a una crescita organica a due cifre nel periodo. Prevedono un leggero miglioramento del margine(dal 20% nel 2023 al 21% entro il 2027), guidato da un mix di ricavi favorevole, poiché il segmento ferroviario a margine più elevato crescerà più rapidamente del segmento autostradale. Ciò dovrebbe portare a un CAGR di circa il 24% per l'rettificato nel 2023/27, consentendo alla società di più che raddoppiare il suo utile netto rispetto al 2023.Per quanto riguarda la, prevedono un tasso di conversione di cassa pari a circa il 27% in media nel periodo 2024-27, con un debito netto praticamente pari a zero alla fine del 2027 (rispetto a 34,6 milioni di euro nel 2023).Le stime non includono, che non vengono escluse in quanto il gruppo mira a consolidare e rafforzare la propria presenza nel mercato della manutenzione delle infrastrutture, sfruttando l'esperienza maturata, nonché ad espandere il business in nuovi mercati (come i porti marittimi) o nuove aree geografiche."Apprezziamo l'esposizione unica di Reway a un mercato visibile e in crescita che, grazie a un portafoglio ordini superiore a 1 miliardo di euro (equivalente a più di quattro anni di fatturato), la società è ben posizionata per affrontare - si legge nella ricerca - A nostro avviso,(100% in Italia, base clienti concentrata) e di sfruttare i suoi punti di forza (posizionamento leader in un mercato frammentato, vasto know-how e servizi offerti)".