MIT SIM, KT&Partners alza target price e conferma Add

MIT SIM

(Teleborsa) - KT&Partners ha incrementato aper azione (da 5,63 euro, upside del 117%) ilsu, intermediario quotato su Euronext Growth Milan e specializzato nella prestazione dei servizi di investimento, confermando la".Gli analisti hannodel mercato, nonostante ladel 2024, che ha superato le stime precedenti. In particolare, hanno rivisto al ribasso le proiezioni per le unità Specialist ed EGA, nonostante i loro risultati siano in linea con le aspettative, sulla base di una proiezione di crescita più lenta dei mandati.Per le unitàhannoin seguito ai loro eccezionali risultati del primo semestre 2024, ma hanno mantenuto invariate le previsioni per gli anni successivi poiché queste unità hanno ricavi più volatili e imprevedibili.In dettaglio, per leFY24 prevedono: i) 1,3 milioni di euro dall'area Specialist (rispetto a 1,4 milioni di euro precedentemente previsti); 1,2 milioni di euro in commissioni Global Coordinator (rispetto a 0,7 milioni di euro ); 0,7 milioni di euro di commissioni EGA (rispetto a 0,9 milioni di euro precedentemente stimati); 0,9 milioni di euro dalla linea RTO (invariata). Pertanto, prevedono ancora commissioni lorde globali FY24 pari a 4,1 milioni di euro, quindi prevedono che queste commissioni cresceranno a un CAGR 2023-27 del 14% per raggiungere 5,6 milioni di euro nell'FY27 (rispetto ai 6,1 milioni stimati in precedenza).Ora prevedonoFY24 di 3,4 milioni di euro (invece di 3,5 milioni), con un margine di commissione netto dell'83,1% (in calo rispetto al 91,6% delle stime precedenti), prevedendo una crescita delle commissioni nette a un CAGR 23E-27 del +13,1%, raggiungendo 5 milioni di euro nel FY27. Infine, prevedono unaFY24 di -1,3 milioni di euro (in precedenza -1,2 milioni), in graduale miglioramento fino a -2,7 milioni nel FY27.