Positivo il Mercato americano con focus sulle trimestrali

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

finanziario

materiali

utilities

energia

3M

Goldman Sachs

American Express

McDonald's

Boeing

Honeywell International

Cisco Systems

IBM

Moderna

NXP Semiconductors

PDD Holdings

Sirius XM Radio

Diamondback Energy

Lam Research

GE Healthcare Technologies

Tesla Motors

(Teleborsa) -, con ilche ha messo a segno un +0,65%, invertendo la tendenza rispetto alla serie di cinque ribassi consecutivi, cominciata il 21 di questo mese; sulla stessa linea, l'procede a piccoli passi, avanzando a 5.824 punti. Sui livelli della vigilia il(0%); in frazionale progresso l'(+0,25%).Si distinguono nel paniere S&P 500 i(+1,14%),(+0,80%) e(+0,79%). In fondo alla classifica, sensibili ribassi si sono manifestati nel comparto, che ha riportato una flessione di -0,65%.L'attenzione degli investitori resta sullae sulla, con l'avvicinarsi delle elezioni presidenziali del 5 novembre. A causa dell'ora legale in Europa, le Borse statunitensi aprono temporaneamente alle 14:30 ora italiana e chiuderanno alle 21:00 ora italiana fino a venerdì.Secondo i dati LSEG citati da Reuters, circa 169 società dell'S&P-500 pubblicano i conti nel corso della settimana. Ciò include la maggior parte del gruppo dei "", i giganti della tecnologia che sono stati i maggiori motori di Wall Street quest'anno. Alphabet (la società madre di Google), Microsoft, Meta Platforms, Apple e Amazon diffondono i risultati questa settimana. Tesla ha pubblicato utili migliori del previsto la scorsa settimana, mentre Nvidia comunicherà i dati il 20 novembre.In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+4,44%),(+2,14%),(+1,54%) e(+1,43%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -2,79%.Tentenna, che cede lo 0,91%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,83%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,82%.Tra i(+3,22%),(+2,69%),(+2,61%) e(+2,39%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -3,36%.Sotto pressione, con un forte ribasso del 2,87%.Soffre, che evidenzia una perdita del 2,82%.Preda dei venditori, con un decremento del 2,48%.