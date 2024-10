Piazza Affari apre in rosso con gli altri Listini europei

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, che avviano gli scambi in rosso, a dispetto della buona tenuta di Wall Street e Tokyo.Le borse stanno esprimendo cautela in vista dei(PIL Eurozona e Italia) ed in prospettiva guardano già all'la prossima settimana. Occhi puntati suiin uscita nei prossimi giorni.L'è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,084. L'è sostanzialmente stabile su 2.779,9 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) mostra un guadagno frazionale dello 0,96%.Scende molto lo, raggiungendo +121 punti base, con un deciso calo di 8 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni che si posiziona al 3,52%.discesa modesta per, che cede un piccolo -0,39%, pensosa, con un calo frazionale dello 0,44%, e scivola, con un netto svantaggio dello 0,92%.A Piazza Affari, ilè in calo (-0,88%) e si attesta su 34.618 punti; sulla stessa linea, perde terreno il, che retrocede a 36.733 punti, ritracciando dello 0,85%.Poco sotto la parità il(-0,56%); con analoga direzione, sotto la parità il, che mostra un calo dello 0,69%.Scendono o perdono terrenoLe peggiori performance si registrano su, che ottiene -16,34%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 3,25%.Spicca la prestazione negativa di, che scende del 2,91%.scende del 2,36%.del FTSE MidCap,(+2,79%),(+1,00%) e(+0,96%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -3,47%.Calo deciso per, che segna un -3,09%.Sotto pressione, con un forte ribasso del 2,18%.Soffre, che evidenzia una perdita del 2,13%.