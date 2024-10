Prada, crescita a doppia cifra dei ricavi nei nove mesi

(Teleborsa) - Il Gruppoha registrato al 30 settembre 2024anno su anno, grazie alla forte identità dei marchi, al dinamismo creativo e all’esecuzione disciplinata della strategia.Lesono pari a 3.425 milioni di euro, +18% anno su anno; stabile traiettoria di crescita like-for-like nel terzo trimestre 2024 a +18%, nonostante il contesto di mercato sfidante.Performance superiore alla media di mercato per Prada, con vendite Retail in crescita del 4% anno su anno.Crescita a doppia cifra in Asia Pacifico (+12%), Europa (+18%), Giappone (+53%) e Medio Oriente (+24%); ulteriore lieve miglioramento sequenziale nelle Americhe (+8%)., ha commentato: “Siamo soddisfatti nel vedere che la nostra strategia continui a generare risultati superiori alla media di mercato, sia per Prada sia per Miu Miu.. Nonostante questo, continuiamo a vedere opportunità di sviluppo per i nostri marchi, e manteniamo il nostro impegno sul fronte degli investimenti retail, in tecnologia ed in ambito industriale, a supporto della crescita sostenibile e di lungo termine del nostro Gruppo e dei nostri partner.”, ha aggiunto: “L’anno prosegue con un altro trimestre di crescita like-for-like e di alta qualità, che supporta ulteriormente la traiettoria positiva di ricavi e margini. Coerenza dell’identità, creatività e posizionamento incisivo sono alla base della desiderabilità e rilevanza dei nostri marchi. Prada ha registrato una performance solida, dimostrando resilienza contro le turbolenze del mercato e Miu Miu ha mantenuto la forte traiettoria di crescita. Nonostante il contesto sfidante, abbiamo fiducia nella nostra capacità di affrontare la complessità del settore e confermiamo la nostra ambizione di generare una crescita solida, sostenibile e superiore alla media di mercato".